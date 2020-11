Dreijähriger ruft Polizei auf den Plan Kleiner Ausreißer geht in Ludwigsburg stiften

Ein Busfahrer hat am Donnerstagmorgen in Ludwigsburg einen eher ungewöhnlichen Fahrgast aufgesammelt: Gegen 7.40 Uhr war ihm an einer Haltestelle ein Dreijähriger im Pyjama entgegengekommen. Geistesgegenwärtig sprach der Fahrer den Jungen an und setzt ihn in den warmen Bus. Zudem alarmierte er umgehend die Polizei.