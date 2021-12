Drei Schwerverletzte in Kirchberg Unfall vermutlich unter Drogeneinwirkung

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr die L 1124 zwischen Großaspach und Rielingshausen. Beim Linksabbiegen in Richtung Zwingselhäuser Straße missachtete er den Vorrang einer entgegenfahrenden 69-jährigen Autofahrerin. Die Opel-Fahrerin, ihre Mitfahrerin und auch eine Mitfahrerin im Mercedes wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht werden. Bei dem Zusammenstoß entstand etwa 18 000 Euro Sachschaden. Die örtliche Feuerwehr mit Unterstützung aus Aspach und Burgstall sowie die Straßenmeister waren im Einsatz. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Straße blieb zur Unfallaufnahme bis nach 20 Uhr gesperrt.