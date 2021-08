Bundestagswahl 2021 – Ende der Ära Merkel Angela Merkels Karriere in 20 Bildern

Berlin - Mit der diesjährigen Bundestagswahl endet zugleich eine Ära. Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin tritt Angela Merkel nicht wieder an und beschließt damit ihre aktive politische Karriere. Die erste Frau an der Spitze der Bundesregierung kann auf eine lange Zeit in der Politik zurückblicken, die vor mehr als drei Jahrzehnten in den letzten Monaten der DDR ihren Anfang nahm.