Drei hohe Ziele Das etwas andere Triple: Leverkusen hat "was Schönes vor"

Dass sie in Leverkusen offensiv über Titel reden, ist neu. Und wird von ganz oben vorgelebt. Man wolle "unbedingt die Chance nutzen, in diesem bedeutenden Wettbewerb um den Titel mitspielen zu können", sagte Club-Chef Fernando Carro, nachdem das Final-Turnier der Europa League am Mittwoch nach Nordrhein-Westfalen vergeben wurde. Sportdirektor Simon Rolfes erklärte, es sei "ein reizvolles, tolles Ziel, den Weg zum Finalort Köln in Angriff zu nehmen".