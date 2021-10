„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Klassiker mit neuem Gesicht

Der Zeit voraus

Gedreht wurde der Film in dem Freilichtmuseum Maihaugen bei Lillehammer. Bei all dem glänzenden Pomp könnte man befürchten, dass die alte Fassung durch das Remake in eine eigene Art von Aschenbrödel-Rolle rückt. Dabei ist die Braut in spe auch in der tschechischen Romantik-Filmausgabe ja ihrer Zeit weit voraus geritten, durfte besser schießen als der Prinz und war auch schlauer als er, dem schon Lesen ein Graus war.