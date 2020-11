Drei Geflüchtete als Angeklagte vor dem Landgericht Heilbronn Prozesstag gestaltet sich schwierig

Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, am 13. Mai in der S-Bahn zwischen Marbach und Erdmannhausen sexuelle Handlungen an einer Frau gegen deren Willen vorgenommen zu haben. Des Weiteren wird dem Mann vorgeworfen, dass er zwischen dem 12. und 13. Februar in einer Asylunterkunft in Bietigheim-Bissingen randaliert haben soll – zumindest dieser Vorwurf wurde jedoch am zweiten Verhandlungstag fallen gelassen, sodass dieser kein Bestandteil der Verhandlung mehr darstellt. Bei diesem Vorfall soll er aber auch noch einen Bewohner mit einem Tretroller geschlagen haben, als dieser ihn zum Verlassen der Asylbewerberunterkunft aufgefordert hatte. Der hier Geschädigte hatte seine Aussage bereits am zweiten Verhandlungstag getätigt.