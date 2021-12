Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr hat es an der Kaufland-Kreuzung gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines aus Richtung Großbottwar kommenden Fahrzeugs von der L 1100 nach links in die Steinbeisstraße abbiegen und nahm dabei einem in die Gegenrichtung fahrenden Pkw wohl aus Unachtsamkeit die Vorfahrt. Eines der Fahrzeuge wurde im Einmündungsbereich abgewiesen, ein drittes Fahrzeug fuhr vermutlich auf. Die L1100 in Richtung Marbach war gegen 12.30 Uhr wieder befahrbar, in der Gegenrichtung wurde der aus Großbottwar kommende Verkehr über die Steinbeisstraße umgeleitet. Alle drei am Unfall beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Mehr ist aktuell noch nicht bekannt.