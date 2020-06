Dreh von Staffel 20 "Rosenheim-Cops" wollen inhaltlich coronafrei bleiben

Die Dreharbeiten für die neue Staffel sollen bis in den November hinein laufen. Eigentlicher Drehstart war - vor der Coronavirus-Pandemie so geplant - der 21. April. Die 20. ist die erste Staffel nach dem Tod von Joseph Hannesschläger, der jahrelang als Kommissar Korbinian Hofer vor der Kamera stand und im Januar im Alter von 57 an Krebs starb.