Dreh mit Abstand Axel Prahl über Corona: Keine Angst, aber Unwohlsein

Derzeit werden für den 39. "Münster"-Tatort die letzten Szenen gedreht, ausgestrahlt wird die Folge "Wer du wirklich bist" in der erste Jahreshälfte 2021. Am 13. Dezember ist "Es lebe der König" in der ARD zu sehen. Dazu wurde im Sommer erstmals unter verschärften Hygiene-Bedingungen wegen Corona gedreht.