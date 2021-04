Drastischer Schritt der Sparda-Bank West Die Schamgrenze für Negativzinsen sinkt

Frankfurt - Hunderte Banken haben in den vergangenen Jahren Negativzinsen für Unternehmen sowie Privatkunden mit hohem Guthaben eingeführt. Die Sparda-Bank West, ein genossenschaftliches Institut mit rund 680 000 Kunden in Nordrhein-Westfalen, wagt sich nun allerdings besonders weit vor: Via Pressemitteilung kündigte sie am 31. März an, ab 1. April ein „Verwahrentgelt“ für Girokonten schon oberhalb eines Freibetrags von 25 000 Euro einzuführen. Auf dem Tagesgeldkonto wird bei Guthaben über 50 000 Euro ein Negativzins von 0,5 Prozent fällig. Beides gilt auch für Bestandskunden – dieses Vorgehen ist zumindest für eine Bank dieser Größenordnung ungewöhnlich drastisch.