Drastische Zensur des Internets Chinas Machthaber schotten das Land ab

Wegen Microsoft braute sich ein Shitstorm zusammen

Schlussendlich geriet Linkedin in einen geopolitischen Konflikt: In China war man unter Druck der Behörden, während sich im Westen ein Shitstorm zusammenbraute, weil sich Microsoft der Zensur beugt. „Soziale Netzwerke, die in China operieren, geraten zunehmend in die unmögliche Sackgasse zwischen chinesischen Zensurregeln und westlichen Werten“, meint Kendra Schaefer von der Politikberatung „Trivium China“: „Ehrlich gesagt ist es ein Wunder, dass Linkedin in China so lange überlebt hat“.