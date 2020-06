Drastische Verschlechterung Maas: "Dringender Handlungsbedarf" im Verhältnis zu den USA

Mögliche Aufstellung des VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98

Wen belohnt Pellegrino Matarazzo zum Saisonabschluss?

Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag im Spiel gegen Darmstadt 98 den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga besiegelt, dann könnte es die eine oder andere Veränderung in der Startelf geben. Eine ist schon sicher.