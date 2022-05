Dramatische Rettung des VfB Stuttgart Warum dieser Moment alles toppt

An das Spiel gegen den 1. FC Köln hatte man ja eine gewisse Erwartungshaltung. Eine Vorahnung, dass etwas Großes bevorstehen könnte. Dass es der VfB doch noch schafft, irgendwie. Man hinterher den Klassenverbleib feiert. Doch dann kam – ja, was eigentlich? Wunder, Wahnsinn, Ekstase. Man muss den Fußball lieben für diese Momente. Sekunden, die eine ganze Saison auf den Kopf stellen oder zumindest eine nicht mehr für möglich gehaltene Wendung geben. Die eine Masse von Zehntausenden im Wortsinn durchdrehen lässt. Tor in Dortmund, Nachspielzeit, Endo, Platzsturm. 1893, hey, hey! This is Cannstatt! Spieler in Tränen, ein Trainer ohne Fassung, Reporterkollegen, die sich um den Hals fallen. Gibt’s nicht? Gibt’s doch. Und lassen den 14. Mai 2022 unvergessen. Für immer - garantiert.