Drama "Minamata" mit Johnny Depp vor Oscars 2021 in den Kinos

Gleich zwei Unfälle bei Remseck

Nacht fordert insgesamt acht Verletzte

In der Nacht haben sich bei Remseck gleich zwei Unfälle ereignet. Zunächst war ein Audi gegen 20.45 Uhr in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Traktor geschleudert worden. Später kam es an einer Ampel zu einem weiteren Zusammenstoß.