Double-Agent aus dem Ruhrgebiet Scholz-Doppelgänger dringend gesucht: „Es meldet sich keiner“

Werbespots, Satire-Shows und Firmenveranstaltungen

Auf die Frage, wieso sich bisher niemand gemeldet habe, antwortete Florstedt in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag): „Ich vermute, viele haben Angst, dass man sie in den sozialen Medien verwurstet. Damals bei Merkel war das noch nicht so extrem.“