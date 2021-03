Dortmunds Übergangscoach Empfehlung für höhere Aufgaben: Terzic belebt den BVB

Diese Bedenken versuchte Michael Zorc zu zerstreuen. "Wir sind von diesen Entscheidungen sehr überzeugt. Wir haben das alles sehr klar mit allen Beteiligten besprochen. Da gab es keinerlei Dissens", sagte der BVB-Sportdirektor in einem Interview der "Welt am Sonntag" und betonte: "Wir wissen, dass Marco Rose ein sehr guter Trainer ist." Terzic ließ keine Zweifel an der Loyalität für seinen Herzensclub aufkommen und machte keine Ansprüche auf eine Chefrolle geltend: "Da denke ich nicht eine Sekunde drüber nach." Auf seinen Posten als Co-Trainer will er klaglos zurückkehren: "Ich weiß ja auch, wie viel Spaß es gemacht hat, in dieser Position zu arbeiten."