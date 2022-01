Dortmund-„Tatort“ Die Welt steht Kopf

So mäandert der Fall vor sich hin, langsam ermittelt sich das Team voran. So es sich überhaupt auf das Finden des Mörders konzentrieren kann. „Ich bin der Einzige, der nicht sein Privatleben in den Job trägt“, meckert Faber seine Kollegin Martina Bönisch an. Diese hat ihre Beziehung zum Spurensicherer Sebastian Haller (Tilmann Strauß) beendet. Und wird von diesem so lange genervt und bedrängt, bis sie ihm einen Kopfstoß verpasst.