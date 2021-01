Dorine Mokha tot Er war der Herkules von Lubumbashi

Das Esslinger Podium-Festival ist tief betroffen über den Verlust des Künstlers, der am 8. Januar im Alter von 31 Jahren in Lubumbashi starb. In seiner Mitteilung zitiert das Festival den Dorine Mokha: „Die Utopie gibt uns die Möglichkeit uns vorzustellen, dass nicht alles immer genau so weiter gehen muss und welche Weichen wir heute stellen könnten, damit die Zukunft anders verlaufen könnte. Im Kongo redet man viel zu oft von Hoffnung, um zu verhindern, dass jemand irgendetwas unternimmt, um die Dinge mal zu verändern. Hoffen, genauso wie glauben, heißt auch immer stillstehen und warten. Die Utopie kann viel mehr verändern, indem sie aufzeigt, was ich heute tun kann.“ Das sagte Dorine Mokha 2019 im Gespräch zu dem Stück „Herkules von Lubumbashi“, das er gemeinsam mit dem Komponisten Elia Rediger konzipierte und im September 2019 in Esslingen zur Uraufführung brachte. Die Kraft, mit seinem Schaffen diese Weichen zu stellen, auch wenn die Hindernisse unüberwindbar scheinen, zeigte Mokha nicht nur in seiner Kunst, sondern auch im Leben.