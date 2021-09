„Dorfi 2021“ Ganz Mundelsheim packt mit an

Über 60 Helfer packen mit an

Die Kleinsten ab fünf Jahren treffen am Morgen ein, die Fünft- bis Achtklässler sind dann am Nachmittag vor Ort. Damit das klappt, hat der CVJM über 60 Helfer aktiviert, die alle mit anpacken. „Gefühlt ist halb Mundelsheim auf den Beinen und hilft“, so Julius Vinnai, der mit Daniel Freihofer die Hauptorganisation übernommen hat. „Am Ende könnten wir eigentlich auf die Käsberg-Kanzel steigen und laut Danke in den Ort hinunterrufen.“ Es scheint, als wolle der ganze Ort mit zum Gelingen d beitragen. Doch auch den Eltern gebührt hier ein Lob. „Schließlich vertrauen sie uns ja in diesen turbulenten Zeiten ihre Kinder gleich für eine ganze Woche an“, bedankt sich Daniel Freihofer für das Vertrauen im Vorfeld.