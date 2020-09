Doppelter Einsatz im Gewerbegebiet von Affalterbach Brandmeldeanlage löst aus

Die Feuerwehr Affalterbach ist am Wochenende im Gewerbegebiet der Gemeinde im Einsatz gewesen. Zunächst rückten die Einsatzkräfte am Samstagvormittag gegen 9.57 Uhr aus. Die nächste Alarmierung folgte dann am Sonntagmorgen gegen 6.21 Uhr. In beiden Fällen war die Brandmeldeanlage in einem Unternehmen der Auslöser. Nach einer Erkundung im Objekt - unter anderem unter Zuhilfenahme von Wärmebildkameras - konnte aber in beiden Fällen schnell Entwarnung gegeben werden. Technische Fehler hatten den Alarm ausgelöst.