Kommt die vierte Corona-Impfung bald auch in Deutschland?

Wie sieht es in Deutschland mit der 4. Corona-Impfung – also mit der zweiten Booster-Auffrischung aus? Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin sieht angesichts einer guten Schutzwirkung von Corona-Auffrischimpfungen gegen schwere Verläufe auch in Omikron-Zeiten bei Millionen Menschen weiteren Impfbedarf.