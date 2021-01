Donald und Melania Trump Florida, hier kommen sie!

Washington - Da entsteigen sie „Air Force One“: Donald und Melania Trump, jetzt der frühere Präsident und die frühere First Lady der USA. Die jetzt Ex-First-Lady hatte sich an Bord des Flugzeugs augenscheinlich umgezogen: Washington hatte sie in einem schwarzen Kostüm verlassen – in Florida landete sie in einem sommerlich-farbenfrohen Maxikleid.