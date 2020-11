Donald Trumps Rede im Wortlaut „Wir wollen, dass alles Wählen endet“

Washington - Noch vor Auszählung aller Stimmen nach der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Donald Trump den Sieg für sich beansprucht. Gleichzeitig sprach der Präsident in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) von einem „Betrug an der Nation“ zugunsten seines demokratischen Rivalen Joe Biden - und kündigte in einem beispiellosen Schritt an, eine weitere Stimmenauszählung vom Obersten Gerichtshof der USA stoppen lassen zu wollen.