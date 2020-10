Donald Trump und Joe Biden Kandidaten stellen sich Zuschauerfragen – einer kommt ins Schwitzen

Trump verteidigte das Vorgehen seiner Regierung in der Pandemie, die mehr als 215 000 US-Bürger das Leben gekostet hat. Zwei Wochen nach seiner Coronavirus-Diagnose wich Trump der Frage aus, ob er am Tag seiner ersten Debatte mit Herausforderer Biden den geforderten Coronavirus-Test gemacht habe. „Möglicherweise habe ich, möglicherweise habe ich nicht“, sagte Trump auf die Frage, ob er sich am 29. September habe testen lassen, bevor er mit Biden in Cleveland zusammentraf. Trump wurde zwei Tage später positiv auf das Virus getestet.