Donald Trump Jr. Donald Trumps ältester Sohn hat Corona

Am Freitag war bekanntgeworden, dass sich der 42-jährige Sohn von Trump das Virus zugezogen hatte. Er habe in dieser Woche von der Infektion erfahren, habe keine Symptome und sei in Quarantäne, teilte ein Sprecher mit. Trump Jr. halte sich an alle medizinischen Empfehlungen zum Umgang mit der Krankheit Covid-19.