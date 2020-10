Donald Trump hält Rally Der Mini-Trump ist das Lieblingsmotiv der Fotografen

Johnstown - Niedlich sieht er aus – mit seiner gelblich-blonden Sturmfrisur, der roten Krawatte und dem Business-Anzug. Ein kleiner Junge, der aussieht wie Donald Trump. Auf der Wahlkampf-Rally, die der US-Präsident am Dienstag auf einem Flughafen in Johnstown in Pennsylvania hielt, war der „Mini-Trump“ dann auch ein gefragtes Motiv für Fotografen. Stolz hält ihn eine Frau (seine Mutter?) in die Kameras. Später winkt er auf dem Arm eines Mannes (sein Großvater?) der Menge zu.