Donald Trump bei Thanksgiving-Tradition „Lahme Ente“ begnadigt Truthahn

Ansonsten hielt sich der von seiner Ehefrau Melania begleitete Trump in seiner Rede mit politischen Äußerungen zurück und wünschte den US-Bürgern ein frohes Thanksgiving-Fest am Donnerstag. Auch „First Daughter“ Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner nahmen mit ihren drei Kindern Arabella, Theodore und Joseph an der traditionellen Truthahn-Begnadigung teil.