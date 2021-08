Dominik Szoboszlai von RB Leipzig Was den Matchwinner gegen den VfB Stuttgart auszeichnet

Vom Trainer gab es Lob

„Es war nicht einfach - mental und emotional“, sagte auch Marsch über den Weg seines Schützlings, den er schon in Salzburg betreut hatte: „Aber in den letzten Wochen hat er viel gearbeitet.“ Dass es sich gelohnt hat, durften die 23.100 Zuschauer in Leipzig in Minute 38 erstmals bestaunen. Von der rechten Strafraumecke zog Szoboszlai einfach mal ab. „Beim Ersten hab ich ein bisschen überlegt, ob ich flanken soll, aber keiner war drin. Da dachte ich mir: Okay, ich schieße. Hat geklappt“, meinte er danach.