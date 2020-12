Domenico Tedesco und Andreas Hinkel Warum die Ex-VfB-Akteure Spartak Moskau verlassen wollen

St. Petersburg/Moskau - Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco will seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Spartak Moskau nicht verlängern. Das sagte er am Mittwochabend nach einer 1:3-Niederlage im Topspiel der russischen Premjer-Liga bei Tabellenführer Zenit St. Petersburg, wie die Staatsagentur Tass meldete.