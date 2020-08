Dokutheater Jederfrau statt Jedermann - Milo Raus Stück in Salzburg

In Milo Raus neuem Dokutheaterstück "Everywoman", das am Mittwochabend in der Szene Salzburg, einem Off-Theater abseits des Festspielbezirks, uraufgeführt wurde, erzählt die Schauspielerin Ursina Lardi von einem Rennbahnerlebnis, als eines der Pferde vor ihren Augen in vollem Galopp stürzt und sich ein Bein bricht. Immer wieder versucht das tödlich verletzte Tier aufzustehen - vergeblich. Lardi schildert dies so eindringlich, dass man meint, ein Raunen im Publikum zu vernehmen.