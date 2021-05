Dokuserie Paris Hilton zeigt "märchenhaftes Happy End"

"Ich habe nichts zu verstecken und ich bin so stolz darauf, wie alles heute ist", sagte Hilton, die vor rund 20 Jahren mit der Real-Life-Serie "The Simple Life" größere Bekanntheit erlangt hatte. Ihrer Dokumentation "This is Paris" aus dem vergangenen Jahr hätte nach ihrer Wahrnehmung noch das richtige Ende gefehlt. Die Youtube-Doku thematisiert, wie Hilton auf einer Privatschule Missbrauch und Gewalt erlebt haben soll und zeigt eine Szene, in der ein Streit zwischen ihr und ihrem damaligen Freund eskaliert.