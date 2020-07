Dokumentarfilm: „Ronnie Wood“ Der andere Gitarrist der Rolling Stones

Hart im Nehmen

Es folgt eine rasante, auf vielen Ebenen interessante Montage, zu der Wood leidenschaftlich Lap-Steel-Gitarre spielt. Keith Richards: „Es ist eine Band mit zwei Gitarren und es ist sehr wichtig, wer die andere Gitarre spielt.“ Jagger: „Er hat sich sehr schnell eingepasst.“ Richards: „Als wäre es Vorhersehung gewesen.“ Jagger: „Ronnie hat Spaß in die Band gebracht – es war eine ganz andere Stimmung.“ Live-Bilder belegen das und zeigen exemplarisch, wie die beiden Gitarristen ihr Spiel scheinbar völlig spontan und intuitiv miteinander verweben.

Dann kommt die Schattenseite: Wood war jahrzehntelang auf Drogen aller Art, er rauchte, trank, nahm Pillen und drohte die Kontrolle zu verlieren. Jagger: „Er wollte nüchtern werden, aber es ist sehr schwer zu schaffen.“ Richards: „Er ist hart im nehmen, ein bisschen wie ich, großartiges Immunsystem und hohe Schmerztoleranz.“

Schließlich singt Wood, der entzogen und mit seiner Frau Sally (41) zwei kleine Kinder hat, zur Akustikgitarre: „You can’t have it your way all the time“ („Man kann nicht immer seinen Willen haben.“)

Wer sich für die Rolling Stones und überhaupt für die Gründergeneration der britischen Rockszene interessiert, sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen.

