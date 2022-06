Doku „The American Führer“ Amerikas Ersatz-Hitler

Die Halle ist gut gefüllt mit Braunhemden. Ein halb bullig wirkender, halb nach Büroenge miefender Mann in nachgemachter SA-Uniform steht auf der mit Hakenkreuzflaggen geschmückten Bühne am Rednerpult und verzückt die Masse – mit Warnungen vor der jüdischen Gefahr. Das scheint ganz klar eine Wochenschaurolle aus Nazideutschland zu sein. Aber die bislang ziemlich unbekannten Filmzeugnisse, die Annette Baumeister für ihre Dokumentation „The American Führer“ nutzt, sind in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten entstanden.