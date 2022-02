Doku „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ Die Vorzüge der diskreten Frau Merkel

Was Körners Film besonders eindringlich in Erinnerung ruft, ist Merkels Pionierleistung als Frau an der Spitze der Regierung – ihr Führen eines Geschlechterkriegs, ohne selbigen je solidaritätssuchend zu thematisieren. Schon die Anfänge ihrer Karriere – als „Kohls Mädchen“, wie die Herabsetzungsformel lautete – waren geprägt vom patriarchalischen Denken, mit einer Frau werde man schon fertig werden, sie sei schließlich bloß zeitgeistige Dekoration in den Entscheiderrunden. Kein Wunder, dass Körner für dieses Thema ein gutes Auge hat: Von ihm stammt auch der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ über Frauen im männlich dominierten Politikbetrieb der alten BRD.