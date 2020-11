Doktorarbeit mangelhaft? FU Berlin prüft erneut Giffeys Dissertation

Giffey hatte am vergangenen Freitag im lang anhaltenden Streit um Plagiatsvorwürfe erklärt, sie verzichte auf das Führen ihres Doktortitels. Zuvor hatte die FU angekündigt, sie wolle das Prüfverfahren um ihre Doktorarbeit neu aufrollen. Giffey hatte weitere Konsequenzen ausgeschlossen. Sie will an ihrer Kandidatur für den Berliner SPD-Landesvorsitz auf einem Parteitag am 27. November festhalten. Zudem ist die Ministerin als Spitzenkandidatin der Berliner SPD für die Abgeordnetenhauswahl 2021 im Gespräch.