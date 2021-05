Dogecoin Scherz-Kryptowährung erlebt Kurs-Explosion

Tesla Gründer Elon Musk gilt als einer der größten Fans der Währung. In vielen Tweets outete er sich immer wieder als Unterstützer der Währung und bezeichnet sich selbst als „Dogefather“. Während seine Firma Tesla im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investierte, sieht der Milliardär den Dogecoin als sein persönliches Spielzeug. Auch der neuste Kursanstieg könnte auf den Milliardär zurückgehen. In einem Tweet kündigte er seine Teilnahme an der US-Sendung Saturday Night Live an und schrieb darüber „the Dogefather“.