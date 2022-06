Documenta verhüllt Kunstwerk nach Kritik Die Künstler entschuldigen sich

Die Künstler erkennen keinen Antisemitismus in dem Bild

Die Künstler selbst haben ausgeführt, dass das Banner aus ihrer Sicht keine antisemitischen Inhalte habe. „People’s Justice“ ist bereits im Jahr 2002 entstanden. Es sei Teil einer Kampagne gegen die Gewalt, „die wir während der 32-jährigen Militärdiktatur Suhartos in Indonesien erlebt haben, und deren Erbe, das sich bis heute auswirkt“, schreibt die Gruppe in ihrer Stellungnahme. Die abgebildeten Figuren entsprächen einer in Indonesien verbreiteten Symbolik „für die korrupte Verwaltung, die militärischen Generäle und ihre Soldaten, die als Schwein, Hund und Ratte symbolisiert werden, um ein ausbeuterisches kapitalistisches System und militärische Gewalt zu kritisieren“, wie es heißt.

Politik fordert Grenzen der Kunstfreiheit

Das Banner wurde vor zwanzig Jahren auf dem South Australia Art Festival in Adelaide ausgestellt und anschließend in Asien mehrfach gezeigt. In Europa war es dagegen noch nicht zu sehen. Quer durch die Parteien wurden in den vergangenen Tagen Stimmen laut, dass es das auch in Kassel nicht dürfe. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklärte, dass hier „die Kunstfreiheit ihre Grenzen“ finde. „Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit“ seien die Grundlagen unseres Zusammenlebens, so Roth.

Das Bild „Guernica Gaza“ wird weiterhin ausgestellt

Auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte in seiner Rede zur Eröffnung der Documenta am vergangenen Samstag bereits betont, dass die Kunstfreiheit Grenzen habe, selbst wenn sie an sich ein wichtiger Pfeiler demokratischer Gesellschaften sei. „Kunst darf anstößig sein, sie soll Debatten auslösen.“ Kritik an israelischer Politik sei erlaubt, sagte Steinmeier. „Doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten.“

Weiterhin zu sehen ist das ebenfalls kritisierte Bild „Guernica Gaza“ der palästinensischen Künstlergruppe The Question of Funding, die israelische Soldaten zeigt, die palästinensische Bauern angreifen – in Anlehnung an Pablo Picassos Bild „Guernica“.

Die Documenta fifteen ist bis 25. September täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.