Documenta-Leitung geht in die Offensive Erste offene Debatte über Skandal

Für Doron Kiesel lässt sich nichts entschuldigen. Das antisemitische Bild, das kurzzeitig bei der Documenta fifteen zu sehen war, ist aus seiner Sicht „ein Skandal“, der auf weit mehr als das Versagen der künstlerischen Leitung verweist. Dass in Deutschland „auf einmal Bilder erscheinen, über die sich Adolf Eichmann und Goebbels gefreut hätten“, sei eine „tiefe Vertrauenserschütterung“, wie hier mit der Geschichte umgegangen werde. Doron Kiesel hat den Zentralrat der Juden vertreten in einer Online-Diskussion, die kurzfristig am Mittwochabend angesetzt wurde. Die erste öffentliche Runde wurde von der Documenta gGmbH und der Bildungsstätte Anne Frank organisiert, dessen Direktor Meron Mendel damit eines erreichen will: das „gegenseitige verbale Aufrüsten“ zu beenden.