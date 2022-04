Dmitri Muratow Angriff auf russischen Friedensnobelpreisträger

Der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat bei einem Anschlag mit roter Farbe nach eigenen Angaben Verletzungen an den Augen erlitten. Ärzte in der Wolga-Stadt Samara hätten Verätzung der Augen und der Bindehaut diagnostiziert. „Die Hornhaut ist heil“, teilte der Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ im Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag mit. Er veröffentlichte ein Foto von sich im Bett. Russische Medien berichteten, der 60 Jahre alte Journalist sei am Donnerstagabend in einem Zug von Moskau nach Samara von zwei Männern angegriffen worden.