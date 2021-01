Diskussionen zu Stuttgart-„Tatort“ „Beim nächsten Mal bitte echte Schwaben casten“

In Ostfildern scheint die Welt dagegen noch in Ordnung zu sein. Zumindest wurde in „Das ist unser Haus“ so viel Schwäbisch gesprochen wie schon lang nicht mehr im Stuttgarter „Tatort“. Die neue Folge drehte sich um die „Oase Ostfildern“, eine Baugemeinschaft, deren Bewohner nicht nur kräftig parodiert wurden, weil sie viel über Befindlichkeiten diskutierten, sondern die so breites Schwäbisch sprachen, wie man es so geballt heute auch in Ostfildern wohl kaum noch finden wird.