Diskussion um Trauerfeier Grundsatzbeschluss sticht Einzelfall

Was bleibt, ist Unverständnis und Bitterkeit. Er habe Verständnis dafür, dass es in einer Organisation gewisse Regeln geben müsse, betont der 69-Jährige. Und doch müsse der Einzelfall betrachtet werden. „Es wird seitens der Kirche immer viel von Nächstenliebe geredet und davon, dass man näher an die Menschen heranrücken will, aber wenn es drauf ankommt, dann ist es nicht so“, sagt Michael Vogt, betont jedoch, dass es ihm nicht darum gegangen sei, die Kirche wie eine Art Eventlocation zu buchen – auch wenn er natürlich für die Unkosten aufgekommen wäre. Er wolle auch keinen „Privatkrieg“ gegen die Kirchengemeinde führen. Er hoffe vielmehr, dass er ein Umdenken in Gang bringen kann.

Und das könnte er womöglich. Denn das erst dieser Tage neu gewählte Kirchengemeinderatsgremium wird sich nächstes Jahr über das Thema nochmals beraten, teilt die Vorsitzende des Kleinbottwarer Kirchengemeinderats, Silvia Schmidt, auf Anfrage mit. Bis dahin gilt aber noch ein lange zurückliegender Grundsatzbeschluss, in dem festgelegt wurde, dass Trauerfeiern grundsätzlich in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Kleinbottwar stattfinden und das Kirchengebäude nicht genutzt werden soll. „Die seelsorgerliche Begleitung ist nicht abhängig vom Ort der Trauerfeier“, betont Schmidt. Die Entscheidung werde von den Einheimischen so akzeptiert und sei seit Generationen Tradition. „Bisher gab es nur ganz vereinzelt Anfragen.“

Bei Michael Vogts Anfrage sei gemäß dieser Regelung verfahren worden. „Sie wäre auch bei einer Anfrage von anderen Personen innerhalb und außerhalb der Kirchengemeinde Kleinbottwar so angewendet worden“, versichert Schmidt im Namen des Gesamtgremius. In der Vergangenheit sei nur in begründeten Einzelfällen von der Regelung abgewichen worden. Eine „besondere Beziehung zum Gotteshaus“ stelle für den Kirchengemeinderat keine ausreichende Begründung dar und wäre den Kirchenmitgliedern nicht vermittelbar, ist sie sich sicher. Dem Kirchengemeinderat sei bewusst, dass jeder Sterbefall Trauer, Leid und Schmerz verursache. „Ist jemand aus der Kirche ausgetreten und hat dennoch den Wunsch einer christlichen Beisetzung, liegt dies im Ermessen des angefragten Pfarrers. Das ist losgelöst von der Örtlichkeit der Trauerfeier.“ Die Georgskirche sei jedoch ein Gotteshaus, das nicht vermietet werde. „Eine finanzielle Entschädigung ist nicht ausschlaggebend.“ Die Nähe zu den Menschen in Kleinbottwar und deren Bedürfnissen sei der Kirchengemeinde ein großes Anliegen, betont Schmidt. „Im Rahmen eines Gemeindeentwicklungsprojekts haben wir uns sehr ausführlich mit unserer Gemeinde, ihrer Struktur und ihren Bedürfnissen befasst. Für neue Ideen sind wir offen, so wurde zum Beispiel eine Taufe auf einem privaten Grundstück im Swimmingpool vorgenommen.“ Man schätze Gemeindepfarrer Volker Hommel. „Seine Meinung ist uns wichtig.“ Nach der Ordnung unserer Landeskirche leite er gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitgliedern des Kirchengemeinderats die Kirchengemeinde. Aber: „Im Kirchengemeinderat fallen Entscheidungen – wie in jedem demokratischen Gremium – nach dem Mehrheitsprinzip.“