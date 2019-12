Diskussion um Trauerfeier Geistliche hätten Feier in der Kirche befürwortet

Steinheim-Kleinbottwar - Pfarrer Johannes Wendnagel ist ein Mann der klaren Worte. Das wird schnell klar. Er sei ziemlich schockiert gewesen, als er gehört habe, dass die Kirchengemeinde dem Witwer die Bitte abgeschlagen habe, die Trauerfeier in der Kirche abhalten zu dürfen. Wenngleich der Kirchengemeinderat formal natürlich das Recht dazu habe. Er selbst habe nicht gezögert, als die Anfrage kam, in Kleinbottwar die Predigt zu halten. „Es handelt sich um einen krassen tragischen Fall – und wenn menschliche Not da ist, dann sind wir als Geistliche angewiesen, unseren Dienst zu tun. Da frag’ ich nicht: bist du in der Kirche oder nicht.“ Zumal es ja die Möglichkeit gebe, einen Unterschied zu machen. „In unserer Kirchengemeinde lassen wir die Glocken nicht läuten und ich lasse meine Amtskleidung, also den Talar im Schrank.“ So hat er es auch bei seinem seelsorgerlichen Einsatz in der Aussegnungshalle in Kleinbottwar gehandhabt.