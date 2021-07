Diskussion um Steuer „Hinter einem Kampfhund steckt eine Message“

Die Stadt Großbottwar hat die Kampfhundesteuer bereits vor zehn Jahren eingeführt – mit der sechsfachen Höhe einer normalen Hundesteuer: 792 Euro im Jahr. „Wir hatten in der Spitze drei Hunde, die wurden dann aber sehr schnell abgemeldet“, sagt der Bürgermeister Ralf Zimmermann. Derzeit sei bei 388 Hunden kein Listenhund gemeldet. Ein Wesenstest sei sicher positiv zu bewerten, aber das habe keinen Einfluss auf die Höhe der Steuer. Man wolle die Zahl dieser Tiere geringhalten, so Zimmermann: „Ich gehe davon aus, dass diese Tiere nicht zum Kuscheln angeschafft werden, dahinter steckt in der Regel eine Message.“