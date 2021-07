Mehr Wohnraum in Rielingshausen? Antrag der Stadt hat nur wenig Chancen

Marbach-Rielingshausen - Die nächste Sitzung der Regionalversammlung am 28. Juli hat es aus Sicht von Rielingshausen in sich. Zum einen beschäftigt sich das Gremium an diesem Tag mit der Frage, ob offiziell ein Verfahren eingeleitet werden soll, an dessen Ende die Ausweisung einer Erweiterungsfläche für den Steinbruch stehen könnte – was im Ort abgelehnt wird. Zum anderen muss die Runde darüber befinden, ob der Marbacher Stadtteil künftig als Teil einer Entwicklungsachse von S-Bahn-Anrainern anerkannt und damit regionalplanerisch hochgestuft werden soll. Das klingt furchtbar bürokratisch, hat aber sehr praktische Auswirkungen. Würde Rielingshausen dieser neue Status zugesprochen werden, dürften mehr Wohnflächen ausgewiesen und nicht nur der Eigenbedarf gedeckt werden. Nur: Die Chancen, dass ein aus Marbach eingereichter Antrag mit dieser Stoßrichtung durchgeht, stehen schlecht.