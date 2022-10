Diskussion um Pflaster Leistet sich Stadt Fehlgriff beim Belag?

Besigheim als Referenz

Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost hat nun aber im Verwaltungsausschuss klargestellt, dass der Stein in der Landeshauptstadt mitnichten die Blaupause für Marbach gewesen sei. Man habe sich vor der Umgestaltung der Marktstraße bei Exkursionen das Pflaster in Calw, Bönnigheim und Besigheim angeschaut. „Und wir waren eigentlich der einhelligen Meinung, dass das Pflaster in Besigheim das richtige ist“, erklärte er. Gerade der Belag in Bönnigheim habe sehr hell gewirkt, womit man die Gefahr von Verunreinigungen gesehen habe. Man habe sich folglich bewusst zum Ziel gesetzt, ein „abgetöntes“ Pflaster wie in Besigheim verlegen zu lassen. „Besigheim hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht und es auch in einem gebundenen System verlegt“, erklärte der Rathauschef. Die Fugen seien somit zu, weshalb man problemlos mit einer Kehrmaschine darüber hinweg fahren könne und man Zigarettenstummel nicht aus den Ritzen klauben müsse.