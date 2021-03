Diskussion um Musikschule Marbach-Bottwartal Stopfen von Löchern soll ein Ende haben

Neue Verhandlungen

Wichmann konstatierte im Verwaltungsausschuss zunächst, dass auf das Dilemma mehrfach hingewiesen worden sei. Geändert habe sich nichts. Und nun seien die Rücklagen nahezu erschöpft, während parallel die Gebühren für den Unterricht weiter stiegen. Um aus dieser Spirale herauszukommen, müsse ein Strukturwandel eingeleitet und abermals mit den anderen Kommunen verhandelt werden. „Unter Umständen lässt sich allerdings auch die Idee einer Flächenmusikschule einfach nicht mehr aufrechterhalten“, erklärte sie. Und womöglich sei es sogar die einzige Perspektive, „die Musikschule stufenweise sozial verträglich gesundzuschrumpfen und gleichzeitig das Angebot in Marbach und Steinheim auszubauen“, sagte Wichmann, die im Vorstand der Musikschule sitzt. Konkret würde das dann beispielsweise bedeuten, dass die Programme vor Ort in Benningen und Co. gestrichen würden, erklärt sie auf Nachfrage. Ihr ist bewusst, dass das ein heißes Eisen ist, weil damit ein Personalabbau verbunden wäre. „Ja, das ist so, so ehrlich muss man sein“, erklärt sie. Das müsse aber nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Doch im Grunde sei eine solche Verschlankung der einzige Ausweg, wenn die Nachbarkommunen partout nicht mitziehen wollen, meint Wichmann, die selbst Profimusikerin ist.