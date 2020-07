Diskussion um Gebühren Pleidelsheimer Rat kommt den Eltern vorerst entgegen

„Ich verstehe die Aufregung der Eltern, die sagen, es war jetzt sowieso alles sehr schwierig in der Zeit. Besonders das Thema unsicherer Arbeitsplatz und Kurzarbeit war nicht einfach. Da will man nicht noch mit Kindergartengebühren mehr belastet werden.“ Dass man zum 1. Dezember dann aber erhöhen müsse, habe gute Gründe: „Das, was wir als Gemeinde leisten, ist deutlich mehr als in an anderen Orten. Es ist nach wie vor so, dass wir ausschließlich an Weihnachten geschlossen haben für zwei Wochen. Ansonsten haben wir im Sommer geöffnet, wo andere zwei oder drei Wochen zu haben. Außerdem haben wir jetzt zum Beispiel auch für die Kernzeit entschieden, die normalerweise drei Wochen in den Sommerferien geschlossen ist, dass wir das auf eine Woche reduzieren. Denn viele Eltern haben ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht. Da haben wir gesagt, wir sehen die Not und reagieren.“ Das alleine sei schon unüblich.