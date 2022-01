Diskussion über die Impfpflicht Steinmeier, die Impfskeptiker und das Schweigen

Aber zuhören, das will Steinmeier. Sieben Gäste berichten von ihrer Welt – dazu gehört der Berliner Professor Kai Nagel, der eigentlich Verkehrssysteme plant, aber seit Corona Verlaufsmodelle berechnet. Nagel kann an seiner Analyse der Delta-Welle gut erklären, warum Impfen funktioniert. Die Welle zeige, dass in Sachsen, wo die Impfquote deutlich niedriger gewesen sei als in NRW, die Zahl der Todesfälle zehnmal höher gewesen sei. Bei Omikron sei nun die Frage, ob man mit einem blauen Auge davonkomme.