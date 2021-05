Diskussion nach Unfall Das Parken bleibt in Murr ein Thema

Der aktuelle Fall an der Theodor-Heuss-Straße ist laut Polizei noch nicht geklärt. Für eine statistische Auswertung der Unfallzahlen mit der neuen Markierung an der Straße ist es noch zu früh. Länger schon beobachtet die Polizei hingegen die Situation an der Hindenburgstraße. „Die Murrer Ortsdurchfahrt ist für uns kein Unfallschwerpunkt“, erklärt Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Auf der Hindenburgstraße hätten sich in den Jahren 2019 und 2020 in Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr nur fünf Unfälle ereignet: zwei durch das Streifen von abgestellten Fahrzeugen, einer durch Auffahren. Zwei Wagen seien gegen eine Mauer gestoßen.

Das Gesetz definiert einen Unfallschwerpunkt genau

Ein Unfallschwerpunkt ergebe sich laut Gesetz bei fünf gleichartigen Unfällen innerhalb eines Jahres oder bei fünf Unfällen mit Personenschäden innerhalb von drei Jahren. Dritte Möglichkeit: bei drei Unfällen mit Schwerverletzten oder Todesopfern innerhalb von drei Jahren.