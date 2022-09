Diskussion in Marbach Rathausspitze: Bad soll zubleiben

Die Rathausspitze findet: nein. In der Vorlage zur Sitzung hebt die Verwaltung hervor, dass für eine Ertüchtigung des Bads rund 500 000 Euro in die Hand genommen werden müssten. Doch selbst damit würde sich am energetischen Zustand des Bads nichts ändern, das in der Hinsicht ein echtes Sorgenkind sei. Dazu kämen die unsichere Lage auf dem Gasmarkt und explodierende Kosten. Als weitere Argumente gegen eine Wiederaufnahme des Betriebs führt man ins Feld, dass die vorübergehende Nutzung von anderen Bädern unterm Strich günstiger sei und die Instandsetzung lange dauern würde, und nennt „ein Zeitfenster von rund zwei Jahren“. Gleichwohl plädiert der örtliche Schwimmverein dafür, das Bad so herzurichten, dass es bis zur Einweihung des Neubaus genutzt werden kann. Man könne in Marbach nicht mehrere Jahre auf ein eigenes Bad verzichten, betont der Verein in einem Schreiben an den Bürgermeister und die Räte. „Wir sind der Meinung, dass sich die Stadt nicht aus der Verantwortung ziehen sollte und sagt: Die Leute sollen sich selbst darum kümmern, wie den Kindern das Schwimmen beigebracht wird“, erklärt der Zweite Vorsitzende Peter Winter. „Unfälle werden zunehmen, wenn Kinder nicht mehr schwimmen lernen können“, prognostiziert er. Der Verein könne jedenfalls ohne das Bad keine entsprechenden Kurse mehr anbieten. Winter ist voll d’accord damit, nur das Notwendigste in dem Bad reparieren zu lassen, sieht die wirtschaftlichen Zwänge der Stadt, zweifelt aber, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Kosten zu drücken. „Da fehlt vielleicht der letzte Wille“, sagt er.